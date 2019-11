Terremoto nettamente avvertito dalla popolazione: tremano intensamente numerose città. Diffusi i dati ufficiali del sisma in Iran

Ancora serie di scosse in Medio Oriente Ancora scosse in Medio Oriente, dove nelle ultime ore la terra ha tremato in maniera netta, con sismi di magnitudo ben superiore al quarto grado. Sono ormai settimane che l’Iran meridionale sta continuando a tremare in maniera piuttosto intensa, con scosse nettamete percepite dalla popolazione. Questa mattina, una nuova scossa M 4.5, è stata localizzata nelle vicinanze di Shush. Terremoto M 4.5 nettamente avvertito dalla popolazione Poco fa, una nuova scossa di terremoto ha interessato il sud dell’Iran, con M 4.5, avvertita molto bene in numerose città. Il sisma ha seguito un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.5 che si era verificato più o meno nella stessa zona soltanto due giorni fa. Andando indietro con i giorni, noteremo altri sismi sempre in Iran, come ad esempio quello di M 4.6 che a fine ottobre aveva colpito il Paese. Nessun ferito o danni ingenti ma soltanto momenti di paura e la terra sta continuando a tremare ancora in questa zona del Medio Oriente. Localizzazione del sisma Stando a quanto riportato dall’Emsc, il sisma è stato localizzato a 65 km N di Shūsh, Iran, 79 km S di Khorramābād, 253 km N di Al Başrah, Iraq ed ha avuto un ipocentro fissato a circa 10 km. Terremoto ben avvertito per oltre 100 km, soprattutto nella parte meridionale dell’Iran.

Iran: un confine tra placche tettoniche attive L’Iran però è sicuramente uno dei paesi più sismici della zona, insieme ad Iraq e Afganistan. In particolare proprio l’Iran è situato al confine fra due placche tettoniche molto attive: la placca arabica e quella euroasiatica. Il punto di separazione tra la placca arabica e quella euroasiatica è lo stretto di Hormuz che bagna le coste meridionali dell’Iran.

Scosse anche nel basso Tirreno Ponendo adesso lo sguardo nella nostra penisola, noteremo come anche da noi continuano a manifestarsi deboli scosse di terremoto, soprattutto nella zona del basso Tirreno, dove sono state anche percepite dalla popolazione. Non solo basso Tirreno ma anche Ionio settentrionale, a largo della costa crotonese, dove ieri una scossa M 4.1 è stata nettamente avvertita in parte della regione.