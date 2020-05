Terremoto, nuova forte scossa M 4.9 a Creta: i dati ufficiali del sisma registrato dall’EMSC

Terremoto, forte scossa a Creta Anche nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel Mediterraneo, in particolar modo a Creta, dove è in corso un intenso sciame sismico, la cui scossa più forte si è verificata nella giornata di ieri, di magnitudo 6.7, alle ore 15:51 (ora locale), con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Quest’oggi, invece, esattamente alle ore 08:54 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una nuova forte scossa di terremoto a Creta, questa volta di magnitudo 4.9, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’EMSC a 111 chilometri a sud di Ierapetra (Grecia, 12.600 abitanti), a 131 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 162 chilometri a sud-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 482 chilometri a sud-est di Atene). Poco dopo, alle 09:38 (ora locale), l’EMSC ha registrato una nuova scossa di magnitudo 4.2 a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Terremoto, forte scossa a Taiwan Anche nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2020, si sono registrate diverse scosse di terremoto nel mondo. In tal senso, esattamente alle 11:24 (ora locale) si è verificata una forte scossa a Taiwan, con l’European-Mediterranean Seismological Centre che ha registrato un sisma di magnitudo 5.6 ed ipocentro a 46 chilometri di profondità. Taiwan è una piccola nazione insulare, a 180 chilometri dalla Cina. Comprende città moderne, templi tradizionali cinesi, località con sorgenti termali e uno scenografico paesaggio montuoso. L’evento sismico – ampiamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’EMSC a 77 chilometri a nord-est di Taitung City (Taiwan, 111.000 abitanti), a 88 chilometri a sud di Hualian (Taiwan, 351.000 abitanti) e a 150 chilometri a sud-est di Taichung (1.041.000 abitanti). Terremoto, scossa avvertita al largo della Calabria Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 3 maggio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 04:33, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel distretto Costa Calabra sud orientale (Reggio Calabria), con ipocentro a 58 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 11 chilometri da Palizzi, a 15 chilometri da Brancaleone, a 16 chilometri da Bova Marina e a 18 chilometri da Staiti. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 47 chilometri a sud-est di Reggio Calabria, a 59 chilometri a sud-est di Messina, a 82 chilometri ad est di Acireale e a 93 chilometri ad est di Catania.

Terremoto, scossa in provincia Parma Questa notte, alle ore 02:10, si è verificata una scossa di magnitudo 2.8 in Emilia-Romagna, esattamente a Sala Baganza, in provincia di Parma, con ipocentro a 17 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 9 chilometri a sud-ovest di Parma, a 27 chilometri ad ovest di Reggio Emilia, a 48 chilometri ad ovest di Carpi e a 50 chilometri a sud-est di Cremona.