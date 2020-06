Terremoto, nuova forte scossa M 5.7 ampiamente avvertita in Islanda: i dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa M 5.7 in Islanda

Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno 2020, è in corso un violento sciame sismico in Islanda. In tal senso, esattamente alle 21:26 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 in Islanda, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato dall’EMSC a 24 chilometri a nord-est di Siglufjordur (Islanda, 1.400 abitanti), a 74 chilometri a nord di Akureyri (Islanda, 16.600 abitanti) e a 289 chilometri a nord-est della Capitale, Reykjavik (Islanda, 114.000 abitanti). Nel corso del pomeriggio, invece, si era verificata un’altra scossa di terremoto in Islanda, questa volta di magnitudo 5.4, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia de L’Aquila

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 20 giugno 2020. In tal senso, alle ore 20:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo, esattamente a Capitignano, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma in questo caso è stato localizzato a 4 chilometri da Capitignano, a 5 chilometri da Barete, a 6 chilometri da Pizzoli e 7 chilometri da Montereale. Il terremoto, inoltre è stato localizzato a 47 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 63 chilometri a sud di Ancona, a 64 chilometri ad est di Foligno e a 78 chilometri a nord de L’Aquila.

Terremoto, scossa in provincia di Fermo

Nel corso della notte, alle ore 03:26, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.2 a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo, con ipocentro a 22 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Santa Vittoria in Matenano, a 4 chilometri da Monte San Martino, a 4 chilometri da Servigliano e a 4 chilometri da Monteleone di Fermo. L’evento sismico, inoltre è stato localizzato a 47 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 63 chilometri a sud di Ancona, a 64 chilometri ad est di Foligno e a 78 chilometri a nord de L’Aquila.