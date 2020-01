Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: torna la paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Turchia

Terremoto, forte scossa in Turchia

Dopo la violenta scossa di magnitudo 6.8 che nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020 ha colpito la Turchia, provocando morti e feriti, la terra sta continuando a tremare con grande intensità. Nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, alle ore 05:22 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Turchia orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa in Turchia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, dunque, alle ore 05:22, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nella Turchia orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma – stando a quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 19 chilometri ad ovest di Doganyol, a 46 chilometri ad est di Malatya (Turchia, 442.000 abitanti), a 184 chilometri a nord-est di Gaziantep (Turchia, 1.066.000 abitanti).

Terremoto, altre scosse nel corso della giornata

Abbiamo sottolineato come nella giornata di oggi si sia verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Turchia. Nel corso del giorno, però, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato anche altre scosse nettamente avvertite dalla popolazione locale. Tra le 06:00 e le 13:12 (ore locali), infatti, vi sono state 5 scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 3.1 e 3.9. L’ultima in ordine di tempo si è verificata alle ore 13:12 ora locale, di magnitudo 3.9 con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Nella pagina successiva potrete vedere un video che ritrae le conseguenze del devastante terremoto che nei giorni scorsi ha colpito la Turchia.

Terremoto Turchia: il numero dei morti sale a 29. Il video

Nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020, si è verificata una devastante scossa di terremoto di magnitudo 6.8 nella Turchia orientale e in queste ore – come riportato da “IlPost.it” – il numero delle vittime è salito a 29. Va sottolineato, inoltre, come allo stato attuale vi siano ancora molti dispersi, mentre il numero di feriti accertati è di circa 1200. Di seguito potrete vedere un video – ripreso dall’account Youtube “DW News” – che mostra delle immagini della devastazione successiva al violento terremoto.