Terremoto oggi, 16 gennaio 2020, riepilogo delle scosse registrate in Italia – Dati Ingv

La terza scossa di giornata è stata registrata alle ore 11:27. La scossa di lieve entità ( magnitudo 2.0) in Abruzzo ha avuto epicentro localizzata nella città di Cortino, in provincia di Teramo. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 20 chilometri di profondità. La scossa è stata localizzata a 7 km da Cortino, 8 km da Campotosto, 9 km da Crognaleto, 11 km da Rocca Santa Maria ed Amatrice e a 12 km da Fano Adriano.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia è stata registrata nella notte, alle ore 2:21. L’epicentro del sisma è stato localizzato nella città di Bronte, in provincia di Catania, ipocentro ad 11 km di profondità.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, l’Ingv non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiori a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo” potrete seguire la situazione sismica nel territorio italiano e nel mondo con aggiornamenti in tempo reale.