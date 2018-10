Terremoto oggi Basilicata, 28 ottobre 2018, scossa M 2.1 in provincia di Matera | Dati INGV

Al Nord: Al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali intensi specie su Liguria, Alpi, Prealpi e Friuli, piogge sparse altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo su tutti i settori con fenomeni anche intensi. In serata ancora piogge sparse su tutte le regioni con sempre acquazzoni e temporali intensi. Neve sui rilievi alpini in calo fino a 1800 metri. Temperature minime stabili o in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Meridionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo sul versante Tirrenico con fenomeni intensi, tempo localmente instabile anche sull’Adriatico. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali diffusi specie su Lazio, Toscana e Umbria, piogge sparse sulle altre regioni. In serata tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne con ancora temporali intensi specie sul Tirreno. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti Meridionali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

