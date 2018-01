Terremoto oggi Umbria, 12 gennaio 2018: scossa M 2.5 in provincia di Perugia – Dati Ingv

Terremoto Abruzzo oggi, venerdì 12/12/2018, scossa di magnitudo 2.0 a L’Aquila. Sisma M 2.4 in Sicilia alle 12:13. In serata M 2.5 a Norcia

Nella serata di oggi, venerdì 12 gennaio 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Umbria: alle ore 20:22 sisma di magnitudo 2.5 della scala Richter con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia, e ipocentro a 10 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto in Italia nella mattinata, nel pomeriggio e nella prima parte della serata di oggi, venerdì 12 gennaio 2018: alle 8:57 sisma di magnitudo 2.2 a Fiordimonte, provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km; alle 10:28 scossa di magnitudo 2.2 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 14 km; alle 12:13 sisma di magnitudo 2.4 a Castellana Sicula (PA), ipocentro a 36 km; alle 15:59 scossa di magnitudo 2.1 a Zafferana Etnea (CT), ipocentro a 5 km; alle 19:07 sisma di magnitudo 2.4 in mare, nel distretto Tirreno Meridionale, con ipocentro a 154 km.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel corso della notte di oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Alle ore 04:41 sisma di magnitudo 2.0 a L’Aquila, ipocentro a 9 km. Il terremoto è stato localizzato a 10 Km a N di L’Aquila, a 34 Km a SW di Teramo, a 60 Km a W di Montesilvano, a 62 Km a W di Chieti, a 65 Km a W di Pescara. Passiamo alle scosse di terremoto rilevate ieri: alle ore 4:48 sisma di magnitudo 3.4 avvertita ad Amatrice, in provincia di Rieti. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 19:31 terremoto di magnitudo 2.6 nel Mar Tirreno Meridionale. Alle ore 21:30 lieve scossa di magnitudo 2.1 a L’Aquila, ipocentro a 19 km. Alle ore 21.39 sisma di magnitudo 2.5 ad Accumoli ad una profondità di 12 km. Alle ore 12:28, scossa di magnitudo 2.1 Tirreno meridionale, ipocentro a 133 km. Alle ore 16:37 sisma di magnitudo 2.2 a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, ipocentro a 4 km. Alle ore 00:03, sisma M 2.7 a Varsi, in provincia di Parma. Ipocentro a 9 chilometri di profondità.