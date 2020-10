Terremoto oggi Calabria, 29 ottobre 2020, scossa M 2.9 in provincia di Reggio Calabria – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Calabria alle ore 7:27 della mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020. Epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle ore 7:35, è stata registrata una replica meno intensa, di magnitudo 2.0 della scala Richter di rilevazione sismica. Ipocentro sempre a 9 chilometri di profondità. Vediamo i comuni più vicini all'epicentro.

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.9 si è verificato ad 1 km da Santo Stefano in Aspromonte, 4 km da Sant'Alessio in Aspromonte, 5 km da Laganadi, 7 km da Colonna e San Roberto, 10 km da Cardeto, 11 km da Fiumara, 12 km da Sant'Eufemia d'Aspromonte e Scilla, 13 km da Sinopoli, Bagnara Calabra, Delianuova e Campo Calabro, 15 km da Scido, Reggio Calabria, San Procopio e Villa San Giovanni, 21 km ad est di Messina, 83 km a nord est di Acireale, 97 km a nord est di Catania.

Ieri scossa M 2.4 in Friuli Venezia Giulia

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 15:51, scossa di magnitudo 2.3 registrata dall'Ingv a Trasaghis, in provincia di Udine, con ipocentro a 11 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Trasaghis, 3 km da Osoppo, 5 km da Bordano, 6 km da Gemona del Friuli, 8 km da Artegna, 9 km da Venzone, Buja, Montenars, Forgaria nel Friuli e Vito d'Asio, 10 km da Cavazzo Carnico, Magnano in Riviera e Majano.