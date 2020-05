Terremoto oggi Calabria, domenica 17 maggio 2020: scossa M 2.7 in provincia di Vibo Valentia | Dati INGV

Sono tre le scosse di terremoto registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, finora: alle 12:43 sisma di magnitudo 2.5 con epicentro a Proves, in provincia di Bolzano, e ipocentro a 15 km di profondità. Poco dopo, alle 12:44, scossa di magnitudo 2.1 ad Acqualagna, in provincia di Pesaro Urbino, con ipocentro a 32 km di profondità. Alle 12:58, infine, sisma di magnitudo 2.7 della scala Richter registrato a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, con ipocentro a 11 km di profondità.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter nella matrtinata di oggi, domenica 17 maggio 2020, in Italia. Gli unici eventi sismici registrati sono stati di magnitudo inferiore, cosiddetti strumentali perché per lo più rilevabili solo tramite appositi strumenti: la scossa di terremoto strumentale più intensa registrata è stata localizzata a Fornovo di Taro, in provincia di Parma, con ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma, di magnitudo 1.7, è stato registrato alle 8:23, in mattinata.

Le scosse di terremoto più intense registrate ieri in Italia

Sono numerose, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri in Italia: la più intensa, di magnitudo 2.7, è stata localizzata in mare alle 00:07, con epicentro nel distretto Mar Ionio Meridionale e ipocentro a 7 km di profondità. Per quanto riguarda la terraferma, il sisma più intenso di giornata, di magnitudo 2.6 della scala Richter, è stato registrato nel pomeriggio: alle 17:34 scossa a Bolsena, in provincia di Viterbo, con ipocentro a 16 km di profondità. Già in mattinata un altro sisma di magnitudo 2.1, con ipocentro a 8 km, era stato registrato nella stessa zona. Nel tardo pomeriggio, alle 18:46, altra scossa di magnitudo 2.3 con ipocentro a 10 km di profondità. Tutte le altre scosse registrate nella giornata di ieri in Italia sono state di magnitudo inferiore: di seguito il riepilogo completo.