Terremoto oggi, domenica 31 maggio 2020: riepilogo delle scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, domenica 31 maggio 2020: ecco le ultime scosse registrate dall’Ingv

Nella nottata e nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 31 maggio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Sono state registrate tuttavia alcune scosse strumentali di magnitudo inferiore che sono state registrate dai rilevatori ma che non sono state avvertite dalla popolazione. La scossa di maggiore intensità è stata registrata alle ore 5:10 di magnitudo 1.9 con epicentro ad Alfano in provincia di Salerno e ipocentro a 10 km di profondità. Successivamente, alle ore 6:40 scossa M. 1.7 registrata a Visso in provincia di Macerata, ipocentro a 11 km di profondità. Alle ore 8:40 scossa M. 1.6 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 84 km.

Le scosse di terremoto di ieri, sabato 30 maggio 2020

Ecco un riepilogo anche delle scosse registrata in Italia dall’Ingv nella giornata di ieri, sabato 30 maggio 2020. Sono state tre le scosse registrate in serata. Alle ore 20.28, sisma di magnitudo 2.1 in Basilicata con epicentro a 2 km da Muro Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 7 km. Alle ore 20.33, scossa di magnitudo 2.0 in Molise con epicentro a 4 km da Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 54 km da San Severo, 76 km da Chieti, 78 km da Benevento e 84 km da Pescara. Poco dopo alle ore 20.40, scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Sicilia con epicentro nelle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 11 km di profondità. Il sisma si è verificato a 81 km da Bagheria e 89 km da Palermo.

I terremoti di venerdì 29 maggio 2020

Nella serata di venerdì, 29 maggio 2020 alle ore 20:26 l’INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo. Epicentro a Scanno, in provincia di L’Aquila. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Scanno, 9 km da Villetta Barrea, 10 km da Opi e Civitella Alfedena, 11 km da Pescasseroli, Villalago e Rocca Pia, 13 km da Barrea, 14 km da Rivisondoli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio e Bisegna, 15 km da Roccaraso, 16 km da Scontrone, 17 km da Alfedena e Introdacqua, 18 km da San Donato Val di Comino e Anversa degli Abruzzi, 60 km a sud ovest di Chieti, 69 km a sud est di L’Aquila, 73 km a sud ovest di Pescara, 76 km a sud di Montesilvano, 91 km a sud di Teramo.