Terremoto oggi Friuli Venezia Giulia 4 febbraio 2023: scossa M 2.7 in provincia di Pordenone

Doppia scossa di terremoto oggi 4 febbraio 2023 in Friuli Venezia Giulia. Le altre scosse del giorno in Italia. Dettagli INGV

Trema la terra in Friuli Venezia Giulia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una doppia scossa di terremoto oggi, sabato 4 febbraio 2023 a Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. La prima alle ore 00:10 di magnitudo 2.7 con ipocentro a 8 km. Alle ore 00:31 replica di magnitudo 2.0 con stesso ipocentro. L’evento sismico è stato localizzato a 38 km da Pordenone, a 48 km da Udine. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Tramonti di Sopra 6 km, Tramonti di Sotto 7 km, Frisanco 9 km, Meduno 10 km.

Le altre scosse del giorno in Italia

Alle ore 00:33 terremoto di magnitudo 2.1 a Macerata con ipocentro a 10 km. L’evento è stato l0calizzato a 2 km da Macerata, 37 km da Ancona. Comuni più vicini all’epicentro: 2 km da Macerata, 7 km da Corridonia, 8 km da Pollenza, Petriolo e Montecassiano.

Alle ore 3:39 scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, Puglia, con ipocentro a 23 km. L’evento sismico è stato localizzato a 12 km da Manfredonia, 33 km da Foggia, 35 km da San Severo. Comuni più vicini all’epicentro: San Giovanni Rotondo 7 km, Manfredonia 12 km, Monte Sant’Angelo 13 km, San Marco in Lamis 14 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, sabato 4 febbraio 2023, l’INGV non ha registrato alcuna forte scossa di terremoto pari o superiore a magnitudo 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.