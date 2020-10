Terremoto oggi, domenica 11 ottobre 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati ufficiali INGV

Scossa di terremoto registrata oggi in Calabria, 11 ottobre 2020 di M. 2.2 con epicentro a Montebello Ionico – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte una scossa di terremoto di M. 2.2 con epicentro localizzato nella città di Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria. La scossa registrata alle ore 4:28 ha avuto un ipocentro localizzato a 47 km di profondità. La data la tenuità della magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a cose o persone. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 16 km a sud-est di Reggio Calabria, a 28 km a sud-est di Messina e a 70 km a nord-est di Acireale. Non sono state registrate altre scosse nella nottata di oggi.

Riepilogo scosse di terremoto di ieri, 10 ottobre 2020

L’Ingv ha registrato, nella giornata di ieri 10 ottobre 2020, cinque scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle 10:20 sisma di magnitudo 2.4 a Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro 22 km di profondità. Alle 19:20 scossa di magnitudo 2.8 in mare, a sud-est delle coste della Sicilia, con ipocentro a 10 km di profondità. Alle 21:22, sisma di magnitudo 2.0 a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro a 25 km di profondità.

Le scosse registrate nella nottata di ieri

Nella nottata di ieri, sabato 10 ottobre 2020, sono state registrate altre due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle 22:48 con epicentro nella città di Roccafluvione in provincia di Ascoli Piceno. L’evento sismico di magnitudo 2.1 ha avuto un ipocentro localizzato a 20 km di profondità. Alle ore 23.20 l’Ingv ha registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.1 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 134 km di profondità. Tutte le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o cose. Leggi anche Violenta scossa di terremoto del sesto grado avvertita in zona altamente sismica: torna a muoversi la terra nell’Isola di Pasqua. Dati ufficiali EMSC