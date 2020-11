Terremoto oggi, 1 novembre 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto oggi in Campania, 1 novembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Benevento – Dati INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Campania nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 novembre 2020: un sisma di magnitudo 2.4, infatti, è stato rilevato a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, con ipocentro a 17 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell'epicentro troviamo San Lorenzello, Pietraroja, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Faicchio, Castelvenere, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Gioia Sannitica (CE), Morcone, San Salvatore Telesino e Telese Terme.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Oltre a quella in provincia di Benevento, nella giornata di oggi sono state registrate altre tre scosse di terremoto in Italia: all'1:20 sisma di magnitudo 2.6 nell'Adriatico Settentrionale, con ipocentro a 30 km di profondità; alle 5:14 scossa di magnitudo 2.1 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 9 km di profondità; poco dopo, alle 5:52, replica di magnitudo 2.0, in questo caso con ipocentro a 10 km di profondità.

La scossa di terremoto strumentale più intensa

Le altre scosse di terremoto registrate in Italia finora sono state di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle 17:33 in mare, con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 62 km di profondità.