Terremoto oggi in Piemonte, domenica 29 marzo 2020: scossa M 3.4 in provincia di Torino- Dati Ingv

L’INGV ha registrato, nella giornata di ieri, sabato 28 marzo 2020, una scossa di terremoto sulla Costa Marchigiana Anconetana alle ore 13:58 di magnitudo 3.2 e ipocentro localizzato a 10 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 23 km a nord-ovest di Ancona, a 28 km a est di Fano e a 38 km a est di Pesaro. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente in prossimità del luogo dell’epicentro, ma non ha provocato vittime, feriti o danni a strutture e cose.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato in nottata, alle ore 3:47 un sisma di M 2.6 sulla Costa Ionica Lucana. L’ipocentro della scossa è stato registrato a 7 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 41 km a sud-ovest di Taranto, a 51 km a sud-est di Matera e a 69 km a sud-est di Altamura. Nella mattinata di oggi, alle ore 5:55 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M 2.5 con epicentro localizzato sulla Costa Siciliana Nord Orientale, ipocentro a 120 km. L’evento sismico è stato localizzato a 65 km a ovest di Messina, a 72 km a nord-ovest di Acireale e a 73 km a ovest di Reggio Calabria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo 2020, alle ore 9:11 una scossa di terremoto di M 3.4 con epicentro nella città di Coazze in provincia di Torino . L’ipocentro della scossa è stato registrato a 21 di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 32 km a ovest di Moncalieri, a 32 km a ovest di Torino e a 70 km a nord-ovest di Cuneo.

Terremoto 29 marzo 2020, le forti scosse all’estero

L’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto nel mondo finora nel corso della giornata di oggi, domenica 29 marzo 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.