Terremoto oggi in Puglia, 21 dicembre 2020: scossa M 3.3 in provincia di Foggia – Dati INGV

Terremoto oggi in Puglia, 21 dicembre 2020: scossa M 3.3 in provincia di Foggia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Puglia nella serata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020: il sisma, di magnitudo 3.3 della scala Richter, è stato localizzato alle 19:31 a Foggia, con ipocentro a 9 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro, entro 20 km di distanza, troviamo Carapelle e Orta Nova. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente, ma non si registrano danni a cose o persone. Leggi anche Forte scossa di terremoto M 5.7 colpisce zona altamente sismica: trema per centinaia di km la terra. Epicentro nelle isole Fiji, dati ufficiali EMSC

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Sono quattro, oltre a quella di Foggia, le scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di oggi finora: alle 2:22 sisma di magnitudo 3.6 a Montegiorgio, in provincia di Fermo, con ipocentro a 29 km di profondità; alle 2:”4 scossa di magnitudo 2.4 a Monte Vidon Corrado, in provincia di Fermo, con ipocentro a 3 0km di profondità; alle 5:33 sisma di magnitudo 2. a Scandicci, in provincia di Firenze, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 15:34 sisma di magnitudo 2.1 in mare, con epicentro nel distretto Costa Calabra sud occidentale e ipocentro a 174 km di profondità. Leggi anche VIOLENTA scossa di terremoto di MAGNITUDO 6.4 al largo del Giappone: i dati ufficiali del sisma

La scossa di terremoto più intensa

Nella giornata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato tante scosse di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle 2:58 a Vicovaro, in provincia di Roma, con ipocentro a 9 km di profondità. Leggi anche Forte scossa di terremoto M 5.0 colpisce il Mediterraneo, Creta: dati ufficiali EMSC del sisma