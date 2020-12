Terremoto oggi in Emilia-Romagna, 13 dicembre 2020: scossa M 3.3 in provincia Reggio Emilia – Dati INGV

Terremoto oggi in Emilia-Romagna, domenica 13 dicembre 2020: scossa M 3.3 in provincia di Reggio Emilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto in Emilia Romagna nella mattinata di oggi, domenica 13 dicembre 2020. L’evento sismico registrato alle ore 10:20 ha avuto una magnitudo 3.3 ed è stato rilevato a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 29 km di profondità. Il sisma, avvertito dalla popolazione ma fortunatamente non ha causato vittime o danni a strutture e cose, si è verificato a 19 km da Modena, 20 km da Reggio Emilia, 30 km da Carpi, 44 km da Parma e 48 km da Bologna. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Sassuolo (4 km da Castellarano), Casalgrande (6 km), Fiorano Modenese (6 km), Scandiano (8 km), Formigine (9 km), Viano (9 km), Maranello (11 km) e Baiso (12 km). In serata alle 22:25 scossa M. 2.1 a Rose (CS), ipocentro a 12 km. L’evento sismico non ha causato danni a persone o cose. Leggi anche Violenta scossa di terremoto M 6.2 a Taiwan: i dati ufficiali del sisma registrato dall’EMSC

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

In serata, alle 19:06, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, con ipocentro a 12 km di profondità. Alle ore 10.06, sisma di magnitudo 2.3 a Morfasso, in provincia di Piacenza, ipocentro a 27 km di profondità, sisma avvenuto a 38 km da Piacenza, 51 km da Parma e 54 km da Cremona. Alle ore 1.45, inoltre, scossa di magnitudo 2.3 a Montalbano Elicona, in provincia di Messina, ipocentro a 34 km di profondità. Alle ore 13.12 scossa di magnitudo 2.1 a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 21 chilometri, sisma avvenuto a 14 km da Imola, 26 km da Faenza e 28 km da Bologna. Leggi anche Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo con epicentro nelle isole del dodecaneso.

Le scosse di terremoto di ieri, sabato 12 dicembre 2020

L’INGV ha registrato tre scosse nella giornata di ieri, sabato 12 dicembre 2020, di magnitudo superiore a 2.0 sulla penisola italiana. Il primo evento è stato registrato alle 17:22, di magnitudo 2.4 della scala Richter, con epicentro nella città etnea di Ragalna, in provincia di Catania, e ipocentro a 6 km di profondità. Poco dopo, alle 17:55, sempre a Ragalna (CT), l’Ingv ha registrato una nuova scossa di magnitudo 2.0 con ipocentro a 7 km di profondità. In entrambi i casi gli eventi sismici non hanno causato danni a persone o cose. Leggi anche Intensa scossa di terremoto M 5.5 fa tremare la terra per diverse centinaia di km: torna a muoversi zona sismica, il Giappone. Dati ufficiali EMSC