Terremoto Italia oggi, domenica 16 settembre 2018: ieri scossa di magnitudo 2.2 in provincia di Modena.

Terremoto oggi Italia, 16 settembre 2018, scossa ieri M 2.2 in Emilia – Dati INGV – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto nella giornata di oggi, domenica 16 settembre 2018. Nel seguente articolo facciamo un riepilogo delle scosse rilevate nella giornata di ieri: la prima di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 2:33. Epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 17 chilometri ad est di Foligno, 43 km ad est di Perugia, 54 km a nord est di Terni.

Alle ore 10:01, scossa di terremoto M 2.2 a Finale Emilia, in provincia di Modena, con ipocentro superficiale, a 6 chilometri di profondità. Evento localizzato 27 km ad ovest di Ferrara, 33 km ad est di Carpi. Nel pomeriggio nessuna scossa di terremoto registrata in Italia. Alle 20:32 sisma M 2.1 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 15 chilometri di profondità.