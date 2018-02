Terremoto oggi Lombardia 17 febbraio 2018, scossa M 2.6 in provincia di Brescia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 in Messico, alle ore 00:39 di oggi, 17-2-2018; ipocentro a 20 chilometri, due i morti e molti feriti. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 17 febbraio 2018 – Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ovunque con locali o deboli piogge sui settori orientali del Piemonte e sulla Liguria. Al pomeriggio poche variazioni di rilievo con deboli nevicate a quote alte sui settori alpini e pioviggini tra genovese e spezzino. In serata persiste clima instabile sulla Liguria con piogge in intensificazione, altrove clima prevalentemente asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nubi a tratti compatte su tutte le regioni specie in Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove e con generale assenza di fenomeni. Al pomeriggio situazione invariata con copertura nuvolosa via via più compatta. In serata peggiora sulla Toscana con locali deboli piogge o pioviggini. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.