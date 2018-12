Terremoto oggi Toscana, 2 dicembre 2018, scossa M 2.1 in provincia di Arezzo – Dati INGV

Terremoto oggi Italia, domenica 2 dicembre 2018: scossa M 2.1 nel comune di Badia Tedalda (AR)

Terremoto oggi 2 dicembre 2018: le scosse di giornata

Alle ore 9.34 sisma di magnitudo 2.1 rilevato in Toscana a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità, 29 km a nord est della città aretina e 55 km a sud di Cesena. Nella notte di oggi, domenica 2 dicembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 03.23 una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel Mar Tirreno Meridionale, ipocentro 270 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato “a 83 km a ovest di Cosenza“, in acque calabresi, come riportato da Ingv.

Nella serata di ieri, alle 21:05, altro sisma di M 2.4 nel Mar Tirreno Meridionale; con ipocentro a 131 km di profondità. Evento localizzato a 31 km da Messina, a 43 km da Reggio Calabria e a 90 km da Acireale. Alle ore 20:09, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 37 chilometri ad est di Foligno, a 52 km a ovest di Teramo, a 54 chilometri a nord-est di Terni e a 63 km a nord-ovest dell’Aquila. (Fonte Ingv.it)

Le altre scosse di ieri, sabato 1/12/2018

Nella mattinata di ieri, sabato 1 dicembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Ottaviano, in provincia di Napoli, ipocentro profondo 2 chilometri. L’evento sismico è stato rilevato 6 km a est di Portici e 6 km a nord est di Torre Del Greco. Nessun’altra scossa di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 è stata registrata in Italia. Da segnalare un sisma di M 6.4 in Indonesia (mare) avvenuto alle ore 14.27 con ipocentro a 159 km, senza danni né altre conseguenze. Nella notte di sabato 1/12 rilevata una scossa di terremoto in Umbria: alle ore 3:25 sisma di magnitudo 2.6 della scala Richter con epicentro nei pressi di Valfabbrica, in provincia di Perugia, e ipocentro a 10 km di profondità.