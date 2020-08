Terremoto oggi Lazio, sabato 29 agosto 2020: serie di scosse in provincia di Roma – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche oggi altre scosse in provincia di Roma, nel Lazio. Quella più intensa si è verificata alle 00:52 della notte. Terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Lariano, in provincia di Roma, e ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito fino alle porte di Roma, è stato preceduto da altre due lievi scosse di magnitudo 2.1 sempre a Lariano e seguito, alle ore 12.59, da un’altra di magnitudo 2.3. Alle 13:35 altro sisma di magnitudo 2.2, questa volta a Rocca Priora, sempre in provincia di Roma, con ipocentro a 7 km di profondità.

I comuni interessati

Le scosse si sono verificate a 8 km da Velletri, 27 km da Pomezia, 31 km da Roma, 33 km da Latina e 48 km da Fiumicino. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro e coinvolti dal sisma: Rocca Priora (6 km da Lariano), Labico (7 km), San Cesareo (8 km), Velletri (8 km), Monte Compatri (9 km), Rocca di Papa (9 km) e Nemi (9 km). L’evento sismico principale, di magnitudo 2.8, è stato localizzato a 31 km dala città di Roma. Forte terremoto scuote zona altamente sismica: trema intensamente la terra, dati ufficiali EMSC del sisma che ha colpito l’Iran

Terremoto oggi, 29 agosto 2020, gli altri eventi sismici

L’INGV ha poi rilevato anche altre scosse di terremoto oggi. Alle ore 2.24 sisma di magnitudo 2.2 in Calabria con epicentro a 3 km da Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 67 chilometri, sisma verificatosi a 35 km da Reggio Calabria, 37 km da Messina, 81 km da Lamezia Terme e 87 km da Catanzaro. Alle ore 6.24 do stamattina, scossa di magnitudo 3.4 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 57 chilometri, sisma verificatosi a sud di Sicilia e Calabria a oltre 100 chilometri dal suolo italiano.