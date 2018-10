Terremoto Liguria oggi, domenica 14 ottobre 2018: scossa di magnitudo 2.2 e 2.6 costa ligure, magnitudo 2.1 in provincia dell’Aquila

Terremoto oggi Liguria 14 ottobre 2018: scossa M 2.6 costa ligure / Dati Ingv – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in Italia nella notte e nella mattinata di oggi, domenica 14 ottobre 2018. Alle ore 04:32 sisma di magnitudo 2.1 a Capitignano, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 12 km di profondità. In mattinata doppia scossa con epicentro sulla Costa Ligure centro occidentale (Savona): la prima di magnitudo 2.2, la seconda 2.6. Ipocentro sui 10 km di profondità. I terremoti sono stati localizzati a 51 Km a S di Savona, a 65 Km a SW di Genova, a 68 Km a E di Sanremo, a 99 Km a W di La Spezia. Alle ore 09:23 scossa di magnitudo 2.3 a Bertinoro, in provincia di Forli-Cesena, ipocentro a 6 km.

Ieri, alle ore 3:55 scossa di magnitudo 3.0 costa garganica, epicentro in mare, ipocentro a 25 km. Evento localizzato 36 km a nord ovest di San Severo, 64 km a nord ovest di Foggia. Alle ore 16:38 scossa di magnitudo 2.2 a Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 km.