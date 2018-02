Terremoto oggi Liguria, 24 febbraio 2018: scossa M 2.4 in provincia di Savona – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 24-2-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 24 febbraio 2018 – Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni settentrionali ma con fenomeni più frequenti sui settori occidentali, bassa Lombardia ed Emilia occidentale, con neve su cuneese a quote molto basse. Al pomeriggio situazione pressochè invariata su quasi tutte le regioni e con precipitazioni in progressivo indebolimento. In serata clima in genere più asciutto al Nord Ovest, nuvolosità in progressivo aumento sui settori più orienali. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati. Al Centro: Al mattino molte nubi su gran parte delle regioni con possibilità di deboli piogge a tratti, fenomeni più frequenti sui settori adriatici specie costa pescarese e marchigiana meridionale. Al pomeriggio poche variazioni di rilievo con nuvolosità a tratti compatta e precipitazioni sparse sull’Abruzzo costiero, quota neve in lento abbassamento. In serata nuvolosità in progressivo aumento anche sulle regioni tirreniche, fenomeni in progressivo indebolimento su quelle adriatiche. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.[…]