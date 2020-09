Terremoto oggi, lunedì 7 settembre 2020: le scosse più importanti in Italia | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una serie di scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre 2020. Nessuna di queste si è verificata sulla terraferma, vediamo quali sono stati i sismi più importanti avvenuti in questa giornata. Alle ore 20.33 scossa di magnitudo 2.2 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina) con ipocentro profondo 10 chilometri, sisma avvenuto a 85 km da Messina e 95 km da Reggio Calabria. Poco prima, alle ore 18.24, sisma di magnitudo 2.2 nel Mar Ionio Meridionale, ipocentro 21 chilometri, evento sismico avvenuto a sud est della Sicilia a 57 km da Siracusa e 98 km da Catania.

Terremoto oggi, 7 settembre 2020: atre scosse in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi, lunedì 7 settembre 2020 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 262 km di profondità. La scossa è stata localizzata in mare a 91 km a ovest di Cosenza e a 99 km a ovest di Lamezia Terme. Per la profondità dell’ipocentro e la distanza dai centri abitati dell’epicentro, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. Più tardi nel pomeriggio, alle ore 17.23, nuova scossa al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 129 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 34 km da Messina e 46 km da Reggio Calabria.

Terremoto oggi 7 settembre 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi, lunedì 7 settembre 2020, anche una serie di scosse strumentali in Italia, ecco le più importanti. Alle ore 14.20 sisma di magnitudo 1.9 in Piemonte con epicentro a 5 km da Coazze, in provincia di Torino, ipocentro profondo 17 chilometri e scossa avvenuta a 31 km da Moncalieri e 32 km da Torino. Alle ore 21.15 altra scossa di magnitudo 1.9 ma nelle Marche a 5 km da Visso, in provincia di Macerata, ipocentro 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 25 km da Foligno e 57 km da Terni. Alle ore 9.27 scossa di magnitudo 1.6 in Toscana con epicentro a 3 km da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ipocentro profondo 11 chilometri e sisma avvenuto a 27 km da Firenze, 35 km da Pistoia e 47 km da Lucca.