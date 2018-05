Terremoto oggi Marche, 13 maggio 2018: scossa M 2.0 in provincia di Macerata / Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 13-5-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 13 maggio 2018 – Al Nord: Al mattino rovesci e piogge diffuse sulle Alpi e sulle zone pedemontane e prealpine, più asciutto sugli altri settori ma con molte nubi sparse. Al pomeriggio maltempo con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, rovesci e temporali particolarmente intensi ad Ovest. In serata ancora maltempo sui settori centro occidentali, rovesci sparsi sulle altre zone. Neve sulle Alpi fino a 1500 metri tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti Sud Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo generalmente stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi sia sull’Adriatico che sul Tirreno. Al pomeriggio possibili acquazzoni e temporali specie tra Abruzzo e Marche, primi fenomeni anche in Toscana preludio dell’arrivo di una perturbazione. In serata tempo in peggioramento sul Tirreno e ultime piogge sull’Abruzzo, addensamenti a tratti compatti sulle zone interne ma con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.