Terremoto oggi Marche, mercoledì 2 settembre 2020, scossa M 2.7 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Terremoto oggi Marche, 2 settembre 2020, scossa M 2.7 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nelle Marche alle ore 6:03 di oggi, mercoledì 2 settembre 2020. Epicentro a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro a 22 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, 4 km da Ripe San Ginesio, 5 km da San Ginesio, 6 km da Colmurano e Gualdo, 7 km da Loro Piceno e Penna San Giovanni, 57 km a nord ovest di Teramo. Alle ore 8:43 scossa M 2.7 a Spinetoli (AP), con ipocentro a 29 km.

Terremoto oggi Sicilia, 2 settembre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Siracusa

Alle ore 4:01 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, con epicentro a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Ipocentro a 26 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Palazzolo Acreide, 12 km da Buscemi e Canicattini Bagni, 13 km da Cassaro, 14 km da Ferla e Giarratana, 16 km da Noto, 17 km da Buccheri, 19 km da Monterosso Almo e Rosolini, 20 km ad est di Ragusa, 21 km a nord est di Modica.

Terremoto oggi Campania, 2 settembre 2020, scossa M 2.0 in provincia di Napoli

Alle ore 3:16 della notte di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Campania. Epicentro ad Ottaviano, in provincia di Napoli, ipocentro a 0 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ottaviano, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Somma Vesuviana, 6 km da Boscotrecase, Sant’Anastasia, Trecase, Terzigno, Pollena Trocchia, Boscoreale e Portici, 7 km a nord est di Torre del Greco, 7 km ad est du Ercolano, 15 km da Napoli.