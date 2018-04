Terremoto oggi Marche 22 aprile 2018, scossa M 2.3 provincia di Macerata – Dati Ingv

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno sia sulle coste che sulle zone interne ma senza fenomeni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi sia della Penisola che delle Isole con locali acquazzoni e temporali, ampie schiarite altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli da Nord o da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.

A cura di Enzo Lucci