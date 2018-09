Terremoto Molise e Marche oggi domenica 23 settembre 2018: scossa M 2.0 in provincia di Potenza, M 2.8 a Castelsantangelo sul Nera

Terremoto oggi Marche 23 settembre 2018, scossa M 2.8 provincia di Macerata – Dati Ingv – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella notte di oggi tre scosse di terremoto: alle ore 02:32 sisma di magnitudo 2.0 a Sarconi, in provincia di Potenza, ipocentro a 16 km di profondità. Alle ore 04:02 scossa di magnitudo 2.8 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro a 9 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 39 Km a E di Foligno, a 49 Km a W di Teramo, a 51 Km a NE di Terni, a 57 Km a NW di L’Aquila, a 69 Km a E di Perugia. Alle ore 04:27 evento sismico in mare di magnitudo 2.9, nel Tirreno Meridionale, ipocentro a 158 km. In mattinata alle ore 09:25 sisma di magnitudo 2.3 sulla Costa Siracusana, ipocentro a 23 km. Ieri sera alle 19.42 terremoto di magnitudo 2.0 rilevato a Randazzo, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 25 chilometri. Replica alle 21.08 di magnitudo 2.2. Alle ore 1:21 di ieri notte, sisma di magnitudo 2.1 a Militello in Val di Catania, in provincia di Catania, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.