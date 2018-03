Terremoto Marche e Umbria oggi, domenica 25/03/2018: nella notte scossa M 3.0 con epicentro a Pieve Torina, sisma anche a Norcia (PG).

Terremoto oggi Marche, 25 marzo 2018: scossa M 3.0 provincia di Macerata / Dati INGV – Nella notte di oggi, domenica 25 marzo 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto: alle ore 05:33 scossa di magnitudo 3.0 a Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro a 9 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 29 Km a E di Foligno, a 53 Km a E di Perugia, a 64 Km a NE di Terni, a 70 Km a NW di Teramo, a 74 Km a SW di Ancona. Alle ore 05:46 sisma di magnitudo 2.4 a Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 km. Alle ore 07:38 terremoto a Norcia, provincia di Perugia, di magnitudo 2.1, ipocentro a 10 km. Ieri alle ore 00:31 sisma di magnitudo 3.9 della scala Richter con epicentro nel distretto Costa Adriatica Brindisina (Brindisi) e ipocentro a 28 km di profondità, poi rivista a M 3.7. La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della Puglia con segnalazioni in arrivo anche dalla Basilicata. Durante la serata di ieri alle ore 22:01 scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Pistoia, epicentro a San Marcello Pistoiese, ipocentro a 12 km. Alle ore 22:44 sisma di magnitudo 2.5 nel foggiano, epicentro a Carpino, ipocentro a 32 km di profondità.