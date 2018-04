Terremoto oggi Marche, 4 aprile 2018: scossa M 3.9 avvertita in provincia di Macerata / Dati Ingv

Da segnalare in giornata anche il sisma, alle ore 12:45, di magnitudo 2.4 a Bardi, in provincia di Parma e la lieve scossa M 2.0 ad Acquasanta Terme (AP), ipocentro a 20 km. Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 4-4-2018 in Italia. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.[…]