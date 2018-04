Terremoto Marche e Sicilia oggi, domenica 8 aprile 2018: scossa in provincia di Macerata e Catania

Terremoto oggi Marche 8 aprile 2018, scossa M 2.1 in provincia di Macerata – Dati Ingv – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi, domenica 8 aprile 2018. Alle ore 00:33 scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Catania: epicentro a Raddusa, ipocentro a 41 km di profondità. Alle ore 06:05 sisma di magnitudo 2.1 a Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro a 9 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 29 Km a E di Foligno, a 53 Km a E di Perugia, a 63 Km a NE di Terni, a 70 Km a NW di Teramo, a 74 Km a SW di Ancona. Nella giornata di ieri registrate, invece, diverse scosse: alle ore 17:45 scossa di magnitudo 2.6 alle Isole Eolie. Alle ore 20:03 sisma di magnitudo 2.3 a Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 km. Alle ore 20:07 terremoto magnitudo 2.0 a Monte Cavallo, sempre nel maceratese, ipocentro a 9 km. Alle ore 16:32 scossa di magnitudo 2.0 con epicentro ad Ussita, ipocentro a 11 km di profondità. Alle ore 1:13 terremoto di magnitudo 2.2 nel distretto costa calabra sud orientale (Reggio Calabria), alle ore 00:00, sisma di magnitudo 2.6 a Muccia, in provincia di Macerata.[…]