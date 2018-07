Terremoto Marche oggi, domenica 8 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.3 a Montegallo

Terremoto oggi Marche 8 luglio 2018: scossa M 2.3 in provincia Ascoli Piceno – Dati Ingv – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, domenica 8 luglio 2018. Alle ore 06:00 scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro 14 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 43 Km a W di Teramo, a 45 Km a E di Foligno, a 56 Km a N di L’Aquila, a 58 Km a NE di Terni, a 75 Km a E di Perugia. Alle ore 07:57, lieve scossa di magnitudo 2.3 nel mar Ionio meridionale, con ipocentro a 23 km. Epicentro in mare, al largo, nessun comune coinvolto sulla terraferma. Ieri, alle ore 14:16 lieve scossa di magnitudo 2.4 a Buonvicino, in provincia di Cosenza, ipocentro a 96 km di profondità. In serata altra scossa a Polizzi Generosa (PA) alle ore 20:51 di M.3.0 con ipocentro a 8 km. Alle ore 21:39 sisma di M. 2.0 a Muccia (MC) con ipocentro a 10 km. In mattinata due scosse di terremoto in Sicilia, M 3.7 e 2.4 a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Eventi registrati alle ore 9:11 e 9:19 di oggi. Alle 10:42, sisma M 2.0 a Muccia, provincia di Macerata, ipocentro a 10 km. Alle ore 3:09, sisma M 2.1 a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, con ipocentro a 37 chilometri di profondità.