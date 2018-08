Terremoto Molise oggi, domenica 26 agosto 2018: doppia scossa di magnitudo 2.1 a Montecilfone

Terremoto oggi Molise 26 agosto 2018, scossa M 2.1 in provincia di Campobasso – Dati Ingv – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte di oggi, domenica 26 agosto 2018. In mattinata doppia scossa di magnitudo 2.1 a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Gli eventi sismici sono stati registrati alle ore 08:33 ad una profondità di 13 km, alle ore ore 08:37 ipocentro a 15 km. Il terremoto è stato localizzato a 48 Km a W di San Severo, a 72 Km a NW di Foggia, a 80 Km a SE di Chieti, a 80 Km a N di Benevento, a 87 Km a SE di Pescara. Passiamo alle scosse registrate ieri: alle ore 6:35 di stamattina, lieve scossa di magnitudo 2.0 nel distretto costa marchigiana maceratese, con epicentro in mare, a 18 chilometri da Porto Recanati, in provincia di Macerata. Nel tardo pomeriggio sequenza di cinque scosse in provincia di Campobasso: la più alta alle ore 17:54 di magnitudo 3.3, con epicentro a Montecilfone, ipocentro a 22 km. Alle ore 19:45 scossa di magnitudo 2.7 a Falcone, in provincia di Messina, ipocentro a 13 km di profondità.