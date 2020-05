Terremoto Lazio oggi, sabato 16 maggio 2020: scossa M 2.6 in provincia di Viterbo | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, 16 maggio 2020: scossa M 2.6 in provincia di Viterbo

Trema la terra nel Lazio! L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle ore 17.34 di oggi, sabato 16 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a 4 km da Bolsena, in provincia di Viterbo. Il sisma si è verificato a 30 km a nord di Viterbo, a 54 km a ovest di Terni e a 58 km a sud-ovest di Perugia. Poco dopo, alle ore 18.46, replica di magnitudo 2.3 con ipocentro profondo 10 km. Sempre nel pomeriggio di oggi è stata registrata alle ore 18:08 una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche con epicentro a Bolognola, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 km di profondità. In precedenza è stata registrata alle ore 17:37 un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria a Castel Giorgio, in provincia di Terni. Ipocentro della scossa localizzato a 5 km di profondità

Le altre scosse di terremoto oggi, 16 maggio 2020

Alle ore 00.38 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia con epicentro a 6 km da Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Menfi e Montevago, 8 km da Sambuca di Sicilia. In mattinata, alle ore 7:52, l‘Ingv ha registrato anche una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Bolsena, in provincia di Viterbo. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Bolsena, 5 km da Castel Giorgio, 6 km da San Lorenzo Nuovo, 9 km da Grotte di Castro, 10 km da Castel Viscardo e Porano, 11 km da Gradoli, Bagnoregio e Lubriano, 12 km da Orvieto, 13 km da Acquapendente e Latera. Violento terremoto ben oltre il sesto grado appena avvertito dalla popolazione: epicentro in Nevada.

Terremoto oggi 16 maggio 2020: scossa intensa sul Mar Ionio

Alle ore 00:07 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 al largo del mar Ionio meridionale. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato in mare aperto, 87 km ad est di Siracusa. Alle ore 6:59 di stamane lieve sisma strumentale registrato dall’Ingv a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da San Lorenzo Nuovo e Castel Giorgio, 5 km da Bolsena, 6 km da Grotte di Castro, 9 km da Gradoli e Castel Viscardo, 10 km da Acquapendente, 11 km da Onano, 32 km a nord ovest di Viterbo, 59 km ad ovest di Terni.