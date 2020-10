Terremoto oggi nelle Marche, 10 ottobre 2020: in serata scossa M 3.0 in provincia di Macerata – Dati INGV L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nella serata di oggi, sabato 10 ottobre 2020: alle 19:11 un sisma di magnitudo 3.0 è stato localizzato a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Ussita, Visso, Montemonaco (AP), e Bolognola, tutti entro i 10 km di distanza. Leggi anche Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: sisma registrato dall’INGV in provincia di Macerata. I dati ufficiali Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia Nella giornata di oggi sono state registrate anche altre scosse di terremoto in Italia: alle 10:20 sisma di magnitudo 2.4 a Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro 22 km di profondità; alle 19:20 scossa di magnitudo 2.8 in mare, a sud-est delle coste della Sicilia, con ipocentro a 10 km di profondità; alle 21:22, infine, sisma di magnitudo 2.0 a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro a 25 km di profondità. Leggi anche Intenso terremoto profondo avvertito dalla popolazione: sisma registrato dall’EMSC in Romania. I dati ufficiali La scossa di terremoto strumentale più intensa registrata oggi in Italia L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato delle scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre 2020, in Italia finora: si tratta delle scosse cosiddette strumentali, perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti. La più intensa, di magnitudo 1.8, è stata registrata alle 19:21 a Gualdo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 23 km di profondità. Leggi anche Violenta scossa di terremoto del sesto grado avvertita in zona altamente sismica: torna a muoversi la terra nell’Isola di Pasqua. Dati ufficiali EMSC

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia Sono tre le scosse di terremoto registrate ieri in Italia: la più intensa, alle ore 5:54, di magnitudo 2.4, con epicentro a Sorisole, in provincia di Bergamo, e ipocentro a 10 km di profondità. In precedenza, alle 3:39, un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 19 km di profondità; in serata, alle 19:13, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata a Serramazzoni, in provincia di Modena, con ipocentro a 54 km di profondità.