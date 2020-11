Terremoto oggi in Puglia, 15 novembre 2020: scossa M 2.1 in provincia Foggia – Dati INGV

Terremoto oggi Puglia, 15 novembre 2020: scossa M 2.1 in provincia di Foggia – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto con epicentro localizzato in Puglia nel pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre 2020: alle 15:59 un sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, con ipocentro a 16 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Carpino, Manfredonia e Rignano Garganico. In serata scossa M. 2.2 sul mare Ionio Meridionale, ipocentro a 20 km. In precedenza scossa M. 2.1 a Troina (EN), ipocentro a 20 km. Leggi anche Forte terremoto di magnitudo 5.1 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’EMSC nelle Filippine. I dati ufficiali

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Nella giornata di oggi, domenica 15 novembre 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre due scosse di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter in Italia finora: alle 14:17 un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina) con ipocentro a 10 km di profondità; poco dopo, alle 15:07, una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata nel distretto Costa Siracusana con ipocentro a 32 km di profondità. Leggi anche Forte terremoto di magnitudo 5.5 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’EMSC a Vanuatu. I dati ufficiali

Le scosse di terremoto strumentali

Sono numerose, invece, le scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti, registrate in Italia finora: la più intense, di magnitudo 1.8, sono state registrate alle 9:46 a Ussita, in provincia di Macerata, alle 10:27 a Milo, in provincia di Catania, e alle 10:36 a Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza. Leggi anche Intenso terremoto M 5.5 colpisce una zona altamente sismica: scossa avvertita da decine di migliaia di persone in Pakistan. Dati ufficiali EMSC del sisma