Terremoto Sicilia oggi, domenica 11 febbraio 2018: scossa di magnitudo 2.8 alle Isole Eolie

Terremoto oggi Sicilia 11 febbraio 2018: scossa M 2.8 alle Isole Eolie – Dati Ingv – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola scossa di terremoto nella notte di oggi: alle ore 06:13 sisma di magnitudo 2.8 alle Iole Eolie, ipocentro a 30 km di profondità . Il terremoto è stato localizzato a 92 Km a NE di Bagheria, a 99 Km a NE di Palermo. Ieri sisma di magnitudo 3.7 avvertita in Calabria. Epicentro a Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro a 19 chilometri di profondità. Evento localizzato 14 chilometri a nord est di Reggio Calabria, 18 chilometri ad est di Messina, 83 chilometri a nord est di Acireale, 97 km a nord est di Catania. Alle ore 01:47, sisma M 2.2 in Sicilia, distretto costa siciliana nord orientale, epicentro in mare, a 9 chilometri da Oliveri, in provincia di Messina; ipocentro a 9 km. Replica alle ore 02:10 nello stesso distretto, M 2.3, con ipocentro a 12 km, epicentro in mare, a 7 km da Oliveri, provincia di Messina. Alle 13:01 M 2.2 a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, ipocentro a 28 chilometri di profondità.[…]