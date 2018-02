Terremoto oggi Sicilia 18 febbraio 2018, scossa M 3.4 alle Isole Eolie – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare oggi una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 in Messico, alle ore 00:39 di ieri, 17-2-2018; ipocentro a 20 chilometri, due i morti e molti feriti. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 18 febbraio 2018, Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi associati a precipitazioni sparse sia sulle pianure che sui rilievi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e pioviggini sparse su tutte le regioni, neve sui rilievi. In serata ancora precipitazioni sparse con piogge ma anche neve su Alpi e Appennini. Nevicate sui rilievi a quote medio basse. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino molte nubi sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico e piogge diffuse. Al pomeriggio ancora tempo all’insegna della generale instabilità sia sulle coste che sulle zone interne con precipitazioni diffuse. In serata le piogge continuano a bagnare tutte le regioni accompagnate dalla neve sui rilievi. Nevicate sugli Appennini in calo fino anche a 900 metri. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti moderati prevalentemente Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.[…]