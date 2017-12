Terremoto oggi Toscana 24 dicembre 2017, scossa M 2.5 in provincia di Lucca – Dati Ingv

Terremoto Sicilia oggi, domenica 24 dicembre 2017: scossa di magnitudo 2.4 nel Mar Ionio Meridionale, M 2,5 a Montefiorino

Terremoto oggi Sicilia 24 dicembre 2017, scossa M 2.4 in mare – Dati Ingv –

Nel pomeriggio, alle ore 14:41 lieve scossa a Minucciano (LU) di M. 2.5, con ipocentro a 10 km. Alle ore 17:24 sisma di magnitudo 2.1 a Montefiorino (MO), ipocentro a 31 km.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una sola scossa di terremoto nella giornata di oggi: in mattinata, alle ore 10:38, lieve scossa in mare di magnitudo 2.4 nello Ionio Meridionale, ipocentro a 34 km. Il terremoto è stato localizzato a 74 Km a E di Siracusa, a 82 Km a E di Acireale, a 85 Km a E di Catania, a 90 Km a SE di Reggio di Calabria. Passiamo alle scosse registrate ieri: alle ore 18:35 lieve scossa di magnitudo 2.2 in provincia di catania, epicentro a Ragalna, ipocentro a 6 km. Alle ore 20.53 scossa molto profonda di magnitudo 2.7 in mare nei pressi della Costa calabra sud occidentale. Alle ore 17:35 sisma di magnitudo 2.2 in provincia dell’Aquila, ipocentro a Fagnano Alto, ipocentro a 10 km. Scosse di magnitudo 2.3 registrate alle ore 12:11 e 13:17 nel Lazio: epicentro a Posta, in provincia di Rieti e a Ceprano, in provincia di Frosinone; ipocentro a 9 e 10 km di profondità. Sisma M 2.3 alle ore 12:04 in Liguria, distretto costa ligure occidentale: epicentro in mare, ipocentro ad 11 km. Alle ore 11:38 terremoto di magnitudo 2.3 registrata in Puglia. Epicentro a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Ipocentro a 20 chilometri.[…]