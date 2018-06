Terremoto oggi Sicilia 25 giugno 2018, scossa di M 2.2 provincia di Catania / Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, c’è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 in Grecia da segnalare oggi 25-6-2018. La scossa è stata registrata alle 7:14 ora italiana e l’epicentro è stato localizzato 26 km a ovest di Modone, una cittadina sulla costa del Peloponneso, nel sud del Paese; l’ipocentro a una profondità di 30 chilometri.Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 25 giugno 2018 – Al Nord: Al mattino tempo instabile sulle regioni orientali con locali piogge tra Veneto ed Emilia Romagna, clima più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con sporadici acquazzoni o brevi temporali lungo l’arco alpino centro-occidentale. In serata migliora quasi ovunque con residui fenomeni al Nord Ovest. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati Settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile tra Marche e Abruzzo con attività temporalesca di debole o moderata intensità. molte nubi altrove ma con meno fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con temporali in locale estensione ai settori costieri tirrenici. In serata ampie schiarite alternate a residue nubi sull’Appennino Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti Settentrionali. Mari generalmente molto mossi o agitati.