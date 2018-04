Terremoto oggi Sicilia, 29 aprile 2018: scossa M 2.4 alle Isole Eolie / Dati INGV

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, domenica 29 aprile 2018, finora. L’ultima, di magnitudo 6.0, risale allo scorso 21 aprile: epicentro in mare, a sud dell’Australia, e ipocentro a 17 km di profondità. Nelle prossime ore, su questa pagina, aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.

Previsioni meteo 20 aprile 2018, Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Piemonte e Alpi centro-occidentali, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi, peggiora anche su Alpi orientali ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata cieli nuvolosi con fenomeni diffusi anche intensi su Piemonte e Lombardia, più asciutto sulle coste adriatiche. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali rovesci o temporali sull’Appennino, stabilità prevalente altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo generalmente stabile con nubi sparse in transito su tutti i settori. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.