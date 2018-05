Terremoto Sicilia e Marche oggi, domenica 06/05/2018: scossa M 2.3 a Sant’Alfio (CT), prosegue la sequenza sismica in centro Italia, in mattinata scossa M 2.1 in provincia di Macerata

Terremoto oggi Sicilia, 6 maggio 2018: scossa M 2.3 in provincia di Catania / Dati INGV – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alcune scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi, domenica 6 maggio 2018. Prima scossa di terremoto della nottata, alle ore 02:04 rilevata a Pieve Torina, in provincia di Macerata, di magnitudo 2.0 e con ipocentro profondo 9 km. Sempre durante la notte, alle ore 4.00, sisma di magnitudo 2.1 registrato a Finale Emilia, in provincia di Modena, con ipocentro profondo 5 km. Alle 06:52 sisma di magnitudo 2.1 registrato a Visso, nel maceratese, con ipocentro profondo 9 km. Alle 08:34 terremoto di magnitudo 2.1 a Muccia, sempre nelle Marche, con ipocentro profondo 9 km. Alle 09.22 sisma di M. 2.0 a Trisobbio, in provincia di Alessandria, con ipocentro profondo 43 km. Alle ore 09:22 scossa di magnitudo 2.3 a Sant’Alfio, in provincia di Catania, ipocentro a 4 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 16 Km a N di Acireale, a 29 Km a N di Catania, a 59 Km a SW di Reggio di Calabria, a 61 Km a SW di Messina, 79 Km a N di Siracusa.