Terremoto oggi Sicilia 7 ottobre 2018, doppia scossa in provincia di Catania / Dati INGV

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, forte scosse di terremoto in nottata, alle ore 2:11 italiana di M. 6.0 ad Haiti. L’epicentro è stato registrato in mare, 20 chilometri a nord di Port-de-Paix e 175 chilometri da Port-au-Prince, a una profondità di 15,3 chilometri, nella notte italiana, le 20.11 ora locale. Dieci morti e diverse persone sono rimaste ferite a Port-de-Paix, Gros-Morne, Chansolme e Tortuga Island, dove molte case sono state danneggiate o distrutte. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.