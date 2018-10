Terremoto Toscana oggi, mercoledì 10 ottobre 2018: scossa M 2.8 a Pontremoli

Terremoto oggi Toscana 10 ottobre 2018: scossa M 2.8 provincia di Massa – Dati Ingv – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto nella giornata di oggi, mercoledì 10 ottobre: alle ore 00:43 sisma di magnitudo 3.2 in Calabria con epicentro in mare di fronte alla costa calabra sud orientale, a 20 chilometri da Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Evento localizzato 42 km a sud di Reggio Calabria. Alle ore 8:06 di oggi, scossa di magnitudo 2.5 in mare, nel Tirreno meridionale con ipocentro a 209 km. Alle ore 9:21 evento sismico di di magnitudo 2.8 a Pontremoli, in provincia di Massa. Ipocentro della scossa a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Pontremoli, 31 km a nord di La Spezia, 37 km a nord ovest di Carrara, 43 km a nord ovest di Massa. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.