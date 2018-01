Terremoto Toscana e Campania oggi, domenica 7 gennaio 2018, scossa di magnitudo 2.4 a Cutigliano; sisma M 2.3 a Pietrelcina, in provincia di Benevento.

Terremoto oggi Toscana 7 gennaio 2018, scossa M 2.4 in provincia di Pistoia – Dati Ingv – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella notte di oggi alcune scosse di terremoto: alle ore 01:17 sisma di magnitudo 2.0 a Fermigliano, provincia di Pesaro e Urbino, ipocentro a 40 km. Alle ore 02:36 lieve scossa di magnitudo 2.0 nel Mar Tirreno meridionale ad una profondità di 11 km. Alle ore 02:53 scossa di magnitudo 2.3 a Pietrelcina, in provincia di Benevento, ipocentro a 17 km. Alle ore 03:45 evento sismico di magnitudo 2.4 a Cutigliano, in provincia di Pistoia, ipocentro a 14 km. Il terremoto è stato localizzato a 21 Km a NW di Pistoia, a 34 Km a NW di Prato, a 37 Km a NE di Lucca, a 49 Km a NW di Scandicci, a 51 Km a NE di Viareggio, a 52 Km a NW di Firenze. Passiamo alla scosse registrate ieri: in serata tre scosse di terremoto lievi in provincia di Macerata: alle ore 21:59 M 2.3 con epicentro a Monte Cavallo, alle ore 22:05 M 2.2 con epicentro a Pieve Torina, alle ore 22:36 M 2.0 con epicentro a Fiordimonte. Tre scosse di terremoto registrate anche nella mattinata: due nelle Marche, una nel Lazio. Alle ore 6:20, scossa di magnitudo 2.9 a Pieve Torina, in provincia di Macerata. Replica di magnitudo 2.0 alle ore 6:53, con ipocentro ad 8 km. Alle 11:40, sisma M 2.0 ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro a 7 chilometri. Alle ore 15:26 scossa di M 2.4 a Ussita (MC) con ipocentro a 15 km.[…]