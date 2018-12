Terremoto oggi Umbria, 1 dicembre 2018: scossa M 2.6 in provincia di Perugia – Dati INGV

Terremoto Umbria oggi, sabato 1/12/2018: nella notte scossa di magnitudo 2.6 nei pressi di Valfabbrica, in provincia di Perugia

Nella notte di oggi, sabato 1 dicembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Umbria: alle ore 3:25 sisma di magnitudo 2.6 della scala Richter con epicentro nei pressi di Valfabbrica, in provincia di Perugia, e ipocentro a 10 km di profondità. Nessuna scossa di terremoto da segnalare in mattinata.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri, in Italia, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: alle 3:17 sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia, e ipocentro a 11 km di profondità; alle 6:34 scossa di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 km di profondità; alle 9:24 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a Cittareale, in provincia di Rieti, e ipocentro a 11 km di profondità; alle 11:35 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a Raccuja, in provincia di Messina, e ipocentro a 8 km di profondità; alle 22:12, infine, sisma di magnitudo 2.2 con epicentro a Ferriere, in provincia di Piacenza, e ipocentro a 11 km di profondità.