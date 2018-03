Terremoto Umbria e Lazio oggi, domenica 4 marzo 2018, lieve scossa M 2.3 a Preci, provincia di Perugia, sisma M 2.1 in provincia di Frosinone. In serata sisma M 2.4 nelle Marche

Terremoto oggi Marche, 4 marzo 2018: scossa M 2.4 in provincia di Macerata / Dati Ingv

Nella serata di oggi, domenica 4 marzo 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scossa di terremoto in Italia: alle ore 19:50 sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata (nelle Marche), e ipocentro a 9 km di profondità. Poco dopo replica di magnitudo 2.3. Alle 20:31 scossa di magnitudo 2.1 a Villaverla, in provincia di Vicenza, con ipocentro a 13 km.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola scossa di terremoto nella notte: alle ore 01:25 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata in Umbria, epicentro a Preci, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 27 Km a E di Foligno, a 50 Km a NE di Terni, a 56 Km a E di Perugia, a 62 Km a W di Teramo, a 70 Km a NW di L’Aquila. Alle ore 9:27 sisma di magnitudo 2.1 in provincia di Frosinone, epicentro a Sant’Apollinare, ipocentro a 7 km di profondità.

Nella giornata di ieri cinque eventi in Sicilia, nel distretto sismico Isole Eolie. Le scosse più elevate hanno raggiunto magnitudo 2.9 Richter, con ipocentro a 26 e 27 chilometri di profondità, alle ore 1:15 e 1:49 di stanotte. In serata, alle ore 22:32 scossa di M. 2.3 a Sant’Andrea del Garigliano (FR) con ipocentro a 9 km. Ieri sera, alle ore 21:24, lieve sisma di magnitudo 2.3 a Muccia, in provincia di Macerata, con ipocentro ad 8 chilometri di profondità. […]