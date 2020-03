Terremoto Piemonte oggi, domenica 29 marzo 2020: scossa M 3.4 in provincia di Torino | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, inoltre, ha registrato alle ore 3:47 una scossa di magnitudo 2.6 in Basilicata sulla Costa Ionica Lucana . L’ipocentro della scossa è stato registrato a 7 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 41 km a sud-ovest di Taranto, a 51 km a sud-est di Matera e a 69 km a sud-est di Altamura.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 9.11 di oggi , domenica 29 marzo 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Piemonte con epicentro a 6 km da Coazze , in provincia di Torino, ipocentro profondo 21 km. L’evento sismico, avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 32 km a ovest di Moncalieri, a 32 km a ovest di Torino e a 70 km a nord-ovest di Cuneo.

Terremoto 29 marzo 2020, le forti scosse all’estero

L’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto nel mondo finora nel corso della giornata di oggi, domenica 29 marzo 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.