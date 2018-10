Terremoto Pozzuoli, sciame sismico nei Campi Flegrei: torna l’incubo bradisismo

Sul fenomeno di oggi è intervenuto il geologo Franco Ortolani, oggi senatore per il M5S. Ecco uno stralcio del post apparso su Facebook: “Il bradisismo flegreo si fa sentire ancora a Pozzuoli. Ricordiamo che in quest’area è stato avanzato un progetto di centrale geotermoelettrica sperimentale che con la reiniezione in pressione dei fluidi estratti avrebbe causato sismicità indotta. Il progetto contrastato è stato bloccato dalla Regione Campania. Come già detto l’attività sismica di bassa magnitudo potrebbe annunciare l’inizio di una fase di risalita veloce del bradisismo come accadde tra 1983 e 1984. L’attenzione istituzionale è ai massimi livelli perchè dopo l’ultimo bradisismo finito nel 1985 in parte di Pozzuoli è stata realizzata la rete di distribuzione del metano. Si ricorda che uno dei problemi bradisismici nel centro storico fu la dilatazione anomala dei terreni che costituiscono il sottosuolo con conseguenti rotture delle tubazioni dell’acquedotto e delle fogne”.