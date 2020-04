Intenso terremoto profondo nel Mar Mediterraneo poco fa: tremano migliaia di persone, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato a Creta

Terremoto, intensa scossa a Creta

Anche nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel Mar Mediterraneo. In tal senso, alle ore 19:05 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Creta, in Grecia, con ipocentro a 65 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 47 chilometri ad ovest di Palaiochorà (Grecia, 2.400 abitanti), a 85 chilometri a sud-ovest di Chania (Grecia, 54.600 abitanti) e a 180 chilometri ad ovest di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti). Alle ore 15:01 (ora locale), invece, l’EMSC ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Mar Mediterraneo Orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 192 chilometri a nord di Marsa Matruh (Egitto, 62.100 abitanti) e a 308 chilometri a nord-ovest di Alessandria (Egitto, 3.812.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nelle Isole Samoa

Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità in tutto il mondo ed ora vogliamo soffermiarci sul forte terremoto che alle 13:13 (ora locale) si è verificato nelle Isole Samoa: secondo quanto riportato da “Emsc.eu”, l’evento sismico ha avuto una magnitudo pari a 5.2, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le Isole Samoa o Isole Samoane – in passato conosciute anche come Isole dei Navigatori da Bougainville o Isole degli Amici da Cook – sono un arcipelago di 3.030 km² che si trova nel Pacifico meridionale, facenti parte della regione della Polinesia. La scossa di terremoto è stata localizzata dall’EMSC a 276 chilometri a nord-est di Neiafu (Tonga, 4.400 abitanti) e a 307 chilometri a sud-est di Apia (Samoa, 40.500 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 28 aprile 2020. In tal senso, alle ore 18:16, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i esserci comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato a 2 chilometri da Castelsantangelo sul Nera, a 4 chilometri da Ussita, a 6 chilometri da Visso e a 10 chilometri da Preci. L’evento sismico in n questo caso è stato localizzato a 37 chilometri ad est di Foligno, a 53 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 57 chilometri a nord-est di Terni e a 65 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.