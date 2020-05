Forte terremoto profondo poco fa: la terra trema per decine di chilometri, tantissime segnalazioni. Città colpite e dati ufficiali della scossa in Romania

Terremoto, forte scossa in Romania

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Romania. Come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), infatti, alle ore 15:07, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Romania, con ipocentro a 140 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 7 chilometri a nord-ovest di Gura Teghii (Romania, 3.900 abitanti), a 56 chilometri a nord-ovest di Buzau (Romania, 131.000 abitanti) e a 122 chilometri a nord della Capitale, Bucarest (Romania, 1.878.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Iran

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche nell’Iran Meridionale, dove – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) – esattamente alle 13:41 (ora locale) si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato da “Leggo.it” e riferito dalla Tv di Stato iraniana, il sisma ha scosso la città di Dogonbadan, nella provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad. Il terremoto, inoltre, ha spinto la gente in strada. Entrando più nel dettaglio, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’EMSC 6 chilometri a sud-ovest di Do Gonbadan (Iran, 94.700 abitanti), a 149 chilometri a nord di Bandar Busher (Iran, 166.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Terni

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 24 maggio. In tal senso, esattamente alle ore 12:41, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Castel Giorgio, in provincia di Terni, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato a 3 chilometri da Castel Giorgio, a 4 chilometri da San Lorenzo Nuovo, a 5 chilometri da Bolsena, e a 7 chilometri da Grotte di Castro. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato 32 chilometri a nord-ovest di Viterbo, a 58 chilometri ad ovest di Terni, a 58 chilometri a sud-ovest di Perugia e a 68 chilometri a nord di Civitavecchia.